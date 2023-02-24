7.9 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال الإماراتية نحو 7.9 مليار درهم سيولة جديدة، خلال الأسبوع الماضي، دعمت تماسك الأسواق، رغم عمليات بيع من المستثمرين الأجانب، بلغت محصلتها 187 مليون درهم، صافي بيع، في السوقين «أبوظبي» و«دبي».

ومع أن سوقي المال أغلقتا في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.144%، ومؤشر سوق دبي 0.209%، على أساس يومي، إلا أن السوقين ظلا في المنطقة «الحمراء» كمحصلة لتداولات الأسبوع.

سوق أبوظبي

بلغت قيمة التداول الإجمالية بسوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 6.4 مليار درهم،عبر 61.9 ألف صفقة، وتم من خلالها تداول نحو 1.01 مليار درهم.

وتركزت التداولات على مجموعة الشركة العالمية القابضة، التي استحوذت على 1.8 مليار درهم، ثم ألفا ظبي بقيمة 606 ملايين درهم، تلاها بنك أبوظبي الأول بقيمة 477 مليون درهم، ثم فيرتجلوب بقيمة 325 مليون درهم، وأبوظبي للموانئ بقيمة 260 مليون درهم. وهيمن المواطنون على التداولات، واستحوذوا على 70.5% من إجمالي قيمة التداولات بقيمة 4.5 مليار درهم تقريبا، فيما بلغت حصة الأجانب 1.9 مليار درهم تعادل نحو 29.5%. وكانت محصلة التداولات ارتفاع حصة المواطنين من الأسهم المدرجة بالسوق بقيمة 134 مليون درهم صافي شراء. وشكلت مبيعات الأجانب ضغطاً على الأسعار، حيث خيم اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وخلال الأسبوع سجل 19 سهماً ارتفاعاً عند إغلاق الأمس، مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الأسبق. وبالمقابل انخفضت أسعار 51 شركة مدرجة بالسوق، في حين استقرت أسعار 28 شركة من دون تغيير، وذلك من إجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي والبالغ 98 شركة. ونتيجة لإجمالي التعييرات في أسعار الأسهم المدرجة خلال الأسبوع أغلق المؤشر العام للسوق على تراجع بنسبة 1.19% عند مستوى 9858.9 نقطة، منخفضاً بقيمة 118.37 نقطة مقارنة مع مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق. واستقرت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوى 2.53 تريليون درهم، متراجعة بقيمة 28 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها بنهاية الأسبوع الأسبق والبالغة 2.558 تريليون درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 777.31 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 50.86% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نحو 830.67 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.35% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 53.36 مليون درهم، «بيع».

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين في سوق دبي خلال الأسبوع الماضي 893.10 مليون درهم تشكل 58.44% من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.05 مليار درهم لتشكل ما نسبته 68.71% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 157.07 مليون درهم، صافي بيع. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 3419 نقطة يوم أمس، مقارنة مع 3457.7 نقطة بنهاية الأسبوع السابق منخفضاً بنحو 38.7 نقطة.

واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي عند 591.9 مليار درهم، مقارنة مع 597.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، منخفضة بقيمة 5.6 مليار درهم خلال الأسبوع.واستقطب السوق نحو 1.53 مليار درهم.