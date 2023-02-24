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الاقتصادي

«مصدر» تستثمر في «برتامينا جيوثرمال إنرجي»

إندونيسيا تعد ثاني أكبر سوق للطاقة الحرارية الأرضية في العالم (من المصدر)
25 فبراير 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي»، إحدى أكبر شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.
ويمثل هذا الاستثمار دخول «مصدر» إلى قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك ضمن ثاني أكبر سوق للطاقة الحرارية الأرضية في العالم.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة (مصدر): «تماشياً مع رؤية القيادة بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وتنويع مزيج الطاقة ودعم العمل المناخي الفعّال، يأتي استثمار (مصدر) في شركة (برتامينا جيوثرمال إنرجي) ليجسد التزامها بدعم جهود إندونيسيا في مجال الطاقة النظيفة، وتوفير حلول عملية تعزز أمن الطاقة بشكل متزامن مع خفض الانبعاثات، ويسرنا أن تتزامن هذه الخطوة مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 أواخر هذا العام».
وأضاف: «تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية بحسب اتفاقية باريس، يتطلب الاستفادة من جميع مصادر الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك المصادر غير المستغلة حالياً مثل الطاقة الحرارية الأرضية. وتؤكد هذه الخطوة التزام مصدر بتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في القطاع».
من جانبه، قال أحمد يونيارتو، الرئيس التنفيذي لشركة «برتامينا جيوثرمال إنرجي»: «نتطلع إلى التعاون مع (مصدر) في المجالات التي تسهم في دعم قدراتنا وتنميتها لتعزيز مكانة الشركة عالمياً في قطاع الطاقة الخضراء، وتوسيع محفظة مشاريعنا للطاقة الحرارية الأرضية لتكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث نسعى لتطوير مشاريع بقدرة إضافية تبلغ 600 ميجاواط على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم مزيج الطاقة المتجددة في إندونيسيا».
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعتبر استثمارنا الاستراتيجي في شركة (برتامينا جيوثرمال انرجي)، خطوة مهمة جديدة من شأنها تعزيز حضورنا القوي في إندونيسيا التي تعد ثاني أكبر سوق للطاقة الحرارية الأرضية على مستوى العالم».
وتهدف إندونيسيا إلى زيادة قدرتها من الطاقة الحرارية الأرضية من 2.8 جيجاواط في عام 2022 إلى 6.2 جيجاواط بحلول عام 2030. 
وتمتد خبرة (برتامينا جيوثرمال إنرجي) في إدارة وتشغيل منشآت للطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا إلى أربعين عاماً، حيث تتجاوز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها 1.87 جيجاواط.

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شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
الإمارات
الطاقة الحرارية
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