مكتب أبوظبي للمؤتمرات يحتفي بأعضاء برنامج «النخبة»

أبوظبي (وام)

كرم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، أعضاء برنامجه «النخبة» تقديراً لإنجازاتهم المتميزة، وذلك خلال حفل خاص أقيم مساء أمس في فندق ريتز كارلتون أبوظبي القناة الكبرى. وأسس المكتب خلال عام 2017 برنامج «النخبة» الذي يضم الخبراء المؤثرين وقادة الرأي من مختلف المجالات، للعمل كسفراء للوجهة السياحية، ترسيخاً لمكانتها على خريطة عواصم فعاليات سياحة الأعمال المفضلة عالمياً. ويبلغ عدد أعضاء البرنامج 250 عضواً، من بينهم خبراء وأكاديميون وعلماء وباحثون وأطباء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال، يقومون باستثمار خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية على المستوى العالمي لاستقطاب فعاليات الأعمال إلى الإمارة، بالتزامن مع دعم المكتب لوضع استراتيجيات الفوز بعروض استضافة الفعاليات.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «شهدنا منذ إطلاق هذا البرنامج، نمواً ملحوظاً في أجندة فعاليات الأعمال التي تستضيفها الإمارة، لذا نشكر جميع الأعضاء لجهودهم في تسليط الضوء على وجهتنا وإبراز صورتها المشرقة على المستوى العالمي، بما يساعدنا على استقطاب أبرز الاجتماعات والمؤتمرات المتخصصة، ونأمل أيضاً من خلال تكريم إنجازاتهم، إلهام المزيد من المتخصصين للانضمام إلى برنامجنا».