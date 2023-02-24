«موانئ أبوظبي» تحتفي بفعالية «أسبوع الابتكار 2023»

تحتفي مجموعة موانئ أبوظبي كل عام بفعالية "أسبوع الابتكار 2023" الذي يبرز الإبداعات الرائدة والقدرات التقنية المتقدمة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة وكجزء من جهودها للارتقاء بمكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار. بدأت احتفالات مجموعة موانئ أبوظبي للابتكار هذا العام في 20 فبراير 2023، تحت ثلاثة شعارات، "الاستدامة البيئية"، "التوسع العالمي"، "التميز التشغيلي". وتوسعت المجموعة في فعاليات هذا العام لتشمل كلاً من الموظفين والجمهور.. ويضم البرنامج عدداً كبيراً من الفعاليات الممتعة حول عالم الميتافيرس، وأحدث التقنيات، ونقاشات حوارات بين أهم الخبراء في هذه المجالات. وانطلق الأسبوع بفعالية "مستقبل العمل - وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي مناقشات مباشرة بين الاختصاصيين والخبراء لدى كل من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة مايكروسوفت، ما يمكن المشاهدين من اكتساب رؤى قيّمة حول تحديات الذكاء الاصطناعي والفرص التي يحملها للمؤسسات العالمية وموظفيها على حد سواء، إضافة إلى تعزيز المعرفة بعالم الذكاء الاصطناعي سريع التغير. وللعام الثاني على التوالي، يستضيف أسبوع الابتكار في المجموعة هاكاثون الابتكار الذي يشجع الموظفين على التعاون الخلاّق لاستنباط حلول لتحديات الأعمال الحالية والمستقبلية..ويتم تتويج هذه الفعالية بتقديم أهم الحلول المتميزة إلى صانعي القرار في المجموعة.