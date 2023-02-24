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الاقتصادي

«المركزي الإماراتي» يصدر بياناً بشأن فرع بنك «أم تي أس» الروسي

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
24 فبراير 2023 19:49

اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، على البيان الصادر بشأن حزمة العقوبات الجديدة على روسيا الاتحادية، ومنها العقوبات المفروضة على بنك «أم تي أس»، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي: منح المصرف المركزي ترخيصاً لبنك «أم تي أس» لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية. أسهم البنك في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، تحت إشراف المصرف المركزي. وقام المصرف المركزي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، حسب متطلبات ترخيص البنوك للعمل في دولة الإمارات. ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حداً معيناً. والمصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، ويتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.

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