مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية

أشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov إلى أن غالبية مالكي المنازل في أبوظبي ممن شاركوا في استطلاع للرأي (82٪)، إلى نيتهم مواصلة الاستثمار في سوق العقارات إذا باعوا عقارهم الحالي مقابل سعر جيد. وتم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي. وذكر 67% من مالكي العقارات في أبوظبي المشاركين في استطلاع الرأي، بأنهم قد يبيعون وحداتهم العقارية خلال هذا العام إذا حصلوا على عائد جيد.

ووفقاً لاستطلاع الرأي، الذي شمل 300 من مالكي العقارات في الإمارات خلال الشهر الماضي، فإن الأسباب الرئيسية التي تدفع المالكين إلى إعادة استثمار عائدات بيع العقارات في السوق العقارية تتمثل في الرغبة بالترقية إلى وحدات عقارية أفضل (61٪)، والحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر (31٪)، والرغبة في التقاعد داخل الإمارات (8٪).

وفي تعليقٍ له، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "نتوقع خلال العامين المقبلين أن نشهد اهتماماً أكبر بسوق العقارات الثانوية في أبوظبي من قبل مستخدمين نهائيين دوليين. وقد لمسنا أن المزيد من المقيمين يعتبرون أبوظبي مكاناً مناسباً للعيش والعمل والتقاعد، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية القوية للعاصمة الإماراتية، والبيئة الآمنة التي توفرها وسوق العمل المزدهر. ونحن نشهد اهتماماً متزايداً من العديد من الشركات الكبيرة التي تعمل على نقل مقراتها إلى هنا، ومن مستخدمين نهائيين ممن يخططون لشراء مساكن أولية أو ثانوية. وسيساهم افتتاح مبنى ميدفيلد الجديد في مطار أبوظبي الدولي في أوائل ديسمبر من هذا العام، في فتح أسواق جديدة وتعزيز الاهتمام بقطاع العقارات في المدينة من أسواق رئيسية، كالهند ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الغربية والمملكة المتحدة."

يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية

وأضاف راتسكيفيتش: "تُظهر البيانات التي جاءت في دراسة YouGov أن مالكي المنازل في أبوظبي واثقون بقوة ومتانة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية، الأمر الذي يشير إلى أن مستوى النشاط المتوقع في السوق الثانوية سيستمر في تعزيز حجم الصفقات. وسوف يستفيد المشترون الذين يتطلعون إلى الاستثمار في سوق العقارات الثانوية في أبوظبي هذا العام من العدد المتزايد المتوقع للمالكين الحاليين الذين يخططون لتصفية أصولهم من أجل إعادة استثمارها في نفس السوق. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر 69٪ من مالكي العقارات الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخططون لتأجير وحداتهم العقارية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعزز توقعاتنا بتوفر المزيد من الخيارات أمام المستأجرين".

ومن أبرز النتائج الأخرى التي كشفت عنها دراسة YouGov حول سوق العقارات في أبوظبي:

73٪ من المشاركين في الدراسة يمتلكون وحدة أو وحدتين عقاريتين

65٪ من المشاركين يمتلكون وحدات عقارية في أبوظبي تتألف من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم

60٪ من المشاركين في الدراسة يعيشون حالياً في العقار الذي اشتروه

82٪ أجروا تحسينات كبيرة على عقاراتهم منذ شرائها

8٪ أنفقوا أكثر من مليون درهم لتجديد ممتلكاتهم



وإلى جانب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، ومتروبوليتان هومز في دبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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