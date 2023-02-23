104 مشاريع فندقية قيد الإنشاء في الإمارات بطاقة 29.2 ألف غرفة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قدرت مؤسسة لودجينح إيكنومتريكس الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في دولة الإمارات بنحو 104 مشاريع، تضم 29 ألفاً و210 غرف، بنهاية عام 2022.

ووفقاً للبيانات، استحوذت الإمارات على نحو %20 من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، المقدرة بنحو 549 مشروعاً، وعلى %20.3 من إجمالي الغرف الفندقية بهذه المشاريع والمقدر بنحو 143 ألفاً و637 غرفة فندقية، مشيرة إلى وجود 70 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في دبي بطاقة 21 ألفاً و790 غرفة.

المشاريع الجديدة

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن إعلانات المشاريع الجديدة في المنطقة استمرت في الاتجاه التصاعدي طوال عام 2022، حيث وصل عددها إلى 67 مشروعاً، تضم 19 ألفاً و837 غرفة على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك شهدت منطقة الشرق الأوسط عدداً قياسياً من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها في الربع الرابع، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 81 فندقاً جديداً في عام 2022، بطاقة تصل إلى 17 ألفاً و736 غرفة فندقية.

وبينت أنه في نهاية الربع الرابع، بلغت المشروعات الفندقية في مرحلة الإنشاء 304 مشروعات تضم في الإجمال 86 ألفاً و440 غرفة، لافتة إلى أن عدد المشروعات الفندقية التي من المقرر أن يتم البدء ببنائها خلال الـ12 شهراً المقبلة يصل إلى 103 مشروعات، تضم 27 ألفاً و325 غرفة بزيادة تصل إلى 20% و19% على التوالي، على أساس سنوي.

التخطيط المبكر

وأفاد التقرير بأن المشروعات الفندقية في مرحلة التخطيط المبكر، سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً، إذ بلغ عددها 142 مشروعاً، تضم 29 ألفاً و872 غرفة فندقية من المقرر أن تدخل مرحلة الإنشاء لاحقاً، مسجلة زيادة بنسبة 15% من حيث عدد المشروعات، و21% من حيث عدد الغرف على أساس سنوي.

وعلى صعيد العلامات الفندقية، أشار التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، استحوذت علامة هيلتون على النسبة الأكبر من المشاريع قيد الإنجاز في الشرق الأوسط، مع رقم قياسي بلغ 99 مشروعاً تضم 25353 غرفة، تليها ماريوت الدولية مع 77 مشروعاً تضم 22884 غرفة، وأكور مع 74 مشروعاً تضم 19553 غرفة، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال بـ 63 مشروعاً تضم 15143 غرفة، ثم روتانا للفنادق بـ 17 مشروعاً تضم 5172 غرفة.