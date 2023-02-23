1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات، أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.337 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و402 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 406.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.4 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9751.47 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9844.49 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3411.87 نقطة. واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات في سوق أبوظبي بأكثر من 361.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 133.7 مليون درهم، ثم «موانئ أبوظبي» بسيولة 81.4 مليون درهم. وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 205.8 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة جاوزت 39 مليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 23.4 مليون درهم.