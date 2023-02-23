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«جافزا» تُسهم بـ20% من تجارة الأغذية والمشروبات في دبي

«جافزا» تُسهم بـ20% من تجارة الأغذية والمشروبات في دبي
24 فبراير 2023 02:04

دبي (الاتحاد) 

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أكد عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات- المجمّعات والمناطق الحرة في شركة «دي بي ورلد - الإمارات»، الدور الرئيسي الذي تلعبه الشركة في تأمين سلاسل الإمدادات الغذائية، فضلاً عن دورها في تأمين سلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، من خلال بنيتها التحتية المتطورة وحلول التجارة الرقمية، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تسهم بنسبة 20% من تجارة الأغذية والمشروبات في دبي.
وأضاف الهاشمي، في بيان، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 منذ إطلاقها في عام 2018 لعبت دوراً كبيراً في دعم تقدّم الإمارات لتكريس صدارتها في مؤشر الأمن الغذائي، ونتيجة لذلك، حققت الدولة المرتبة الـ 23 عالمياً والأولى عربياً في عام 2022 ضمن مؤشر سلامة الأغذية وجودتها.

جافزا
دبي
الإمارات
الأغذية والمشروبات
دي بي ورلد
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