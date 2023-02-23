«ثقافة وسياحة – أبوظبي» تتعاون مع «إنبكس كوربوريشن» لتطوير «تيم لاب فينومينا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إنبكس كوربوريشن»، مُمثلة في شركة تطوير نفط اليابان المحدودة «جودكو» التابعة لها، لرعاية «تيم لاب فينومينا أبوظبي» بقيمة 28 مليون درهم.

وقَّع الاتفاقية كلٌّ من سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهيروشي فوجي، الرئيس، المدير التنفيذي لشركة تطوير نفط اليابان المحدودة.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مع ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، و«تيم لاب»، المجموعة الفنية المتعددة التخصصات التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، لتطوير «تيم لاب فينومينا أبوظبي»، المتوقَّع أن يكتمل بناؤه بحلول 2024، ليرحِّب بالزوار من المقيمين والسيّاح من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بتجاربه الفنية التفاعلية القائمة على مفهوم «الظواهر البيئية».

ويقع «تيم لاب فينومينا» بالمنطقة الثقافية في السعديات التي تحتضن حالياً متحف اللوفر أبوظبي وبيركلي أبوظبي ومنارة السعديات، وتشهد تشييد العديد من المشاريع المرتقبة الأخرى، بما في ذلك متحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تجمع الإمارات واليابان علاقات ثنائية قوية، وطويلة الأمد، عبر ما يزيد على نصف قرن. وهذه الشراكة تُمهِّد الطريق أمامنا لإلهام الأجيال الحالية والمقبلة للمضي قدماً نحو حقبة جديدة من التبادل المعرفي، والتعاون في مختلف مجالات الفنون والثقافة. كما أنها تفتح آفاقاً واسعة لتوفير فرص واعدة لإشراك الشباب، وإطلاق العنان لإمكاناتهم».

وقال سعود الحوسني: «تؤكِّد مذكرة التفاهم مجدداً المقومات الفريدة التي تتمتَّع بها أبوظبي، وتجعلها وجهةً مفضَّلة للشراكات العالمية التي تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية والثقافية والاقتصادية في الإمارة».