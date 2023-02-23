215 رحلة يومياً لـ«طيران الإمارات» من مطار دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تُسير طيران الإمارات أكثر من 215 رحلة يومياً من مركز عملياتها الرئيسي في مطار دبي الدولي باتجاه شبكة واجهاتها حول العالم التي تصل إلى نحو 140 وجهة، بإجمالي 430 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً، حسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأفادت بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران: «تشغل (طيران الإمارات) نحو 1501 رحلة طيران أسبوعية، من محطتها الرئيسية في مطار دبي الدولي، بإجمالي يزيد على 3 آلاف رحلة أسبوعياً ذهاباً وإياباً، اعتباراً من 6 فبراير 2023، ويتوقع أن تقوم الناقلة بإدراج الجدول الصيفي لعام 2023 خلال المرحلة المقبلة».

ووفقاً للبيانات، يصل عدد الدول التي تخدمها طيران الإمارات لرحلات الركاب نحو 73 دولة حول العالم، تضم 129 محطة ركاب، باستثناء المحطات المخصصة لخدمات الشحن فقط.

الهند أكبر سوق

وبحسب جدول الرحلات المجدول على «أو إيه جي» اعتباراً من 6 فبراير الجاري، تعد الهند أكبر سوق لطيران الإمارات من حيث عدد الرحلات التي تنطلق من دبي إلى 9 محطات في السوق الهندية، والتي تشمل 167 رحلة أسبوعياً، بمعدل 23.9 رحلة يومية.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني من حيث عدد الرحلات الأسبوعية بنحو 119 رحلة، أي بما يعادل 17 رحلة يومياً، إلى 7 محطات في السوق البريطاني.

وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث من حيث عدد الرحلات بنحو 96 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 13.7 رحلة يومياً، لكنها تصدرت الأسواق من حيث عدد المحطات، حيث تشغل «طيران الإمارات» رحلاتها إلى 12 محطة في أميركيا.

65 رحلة أسبوعياً للسعودية

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع، بعدد 65 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 9.3 رحلة يومياً، وذلك إلى 4 محطات في المملكة.

كما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بـ 63 رحلة أسبوعية، بما يعادل 9 رحلات يومية إلى 4 محطات في السوق الألماني، ثم باكستان في المركز السادس بـ 51 رحلة أسبوعية، بما يعادل 7.3 رحلة يومية إلى 5 محطات، ثم أستراليا في المركز السابع، بـ 42 رحلة أسبوعية، بما يعادل 6 رحلات يومية إلى 4 محطات أسترالية، وجاءت تايلاند في المركز الثامن بـ 42 رحلة أسبوعية، بما يعادل 6 رحلات يومية إلى محطتين، ثم إيطاليا في المركز العاشر بنحو 38 رحلة أسبوعية، بما يعادل 5.4 رحلة يومية إلى 4 نقاط.

وتستحوذ الهند على 11.1% من إجمالي الرحلات الأسبوعية، التي تشغلها طيران الإمارات انطلاقاً من دبي، كما بلغت حصة المملكة المتحدة نحو 7.9%، ثم الولايات المتحدة الأميركية نحو 6.4%، ثم السعودية 4.3%، ثم ألمانيا 4.25%.