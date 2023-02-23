الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%270 نمو تجارة الإمارات وأذربيجان

%270 نمو تجارة الإمارات وأذربيجان
24 فبراير 2023 02:04

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأذربيجان تشهد تصاعداً ونمواً متواصلاً مع تضاعف إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بأكثر من 3 مرات على مدار الخمس سنوات الماضية. وقال معاليه لـ«وام»، إن الحجم الإجمالي للتجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 10.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية بنمو بنسبة 270% من 974.2 مليون درهم في العام 2018، وصولاً إلى الأرقام المسجلة في العام الماضي 2022، والبالغة 3.6 مليار درهم بنمو بنسبة 46% مقارنة مع العام 2021. وأضاف معاليه أن التجارة بين الإمارات وأذربيجان خلال العام الماضي توزعت على الواردات بقيمة 32.6 مليون درهم والصادرات بقيمة 351.9 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 3.5 مليار درهم.
ولفت إلى أن الارتفاع الكبيرة في حجم التجارة الخارجية بين البلدين يأتي في ظل زيادة الاستثمارات بين البلدين والتعاون المشترك في تبادل الخبرات، مضيفاً أن جمهورية أذربيجان تحاكي دولة الإمارات في النمو، وتعد بوابة لشرق أوروبا والعديد من الأسواق في المنطقة. 
وأشار إلى وجود العديد من القطاعات التي تشكل فرصاً جيدة للاستثمار في الإمارات وأذربيجان منها قطاع الخدمات والقطاع العقاري، إضافة إلى الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، مضيفاً أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد تنويعاً وتطوراً مستمراً، لا سيما الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، والذي يشكل العصب الرئيسي للاقتصادات حول العالم. وتركزت سلع الصادرات غير النفطية في زيوت نفطية غير خام وأجهزة آلية لرش السوائل وصنابير وصمامات لتخفيض الضغط واللدائن البلاستيكية ومنتجاتها ومنتجات كيميائية متنوعة والذهب والعطور وورق ومنتجات مرتبطة بها وألمنيوم والشاي ومنتجات كيماوية عضوية. 
وجاءت أهم سلع إعادة التصدير في أجهزة الهواتف وشاشات التليفزيون وسيارات وأجزائها ومضخات ومراوح وأجهزة كمبيوتر وأجزاء طائرات وألواح الألمنيوم وزيوت معدنية وإطارات وورق ومنتجات مرتبطة بها. كما تركزت أهم سلع الواردات في الذهب والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها ونباتات وأجزائها التي تستعمل في صناعة العطور ومحضرات غذائية متنوعة ومنتجات التبغ وأسلاك من النحاس ومنتجات نحاسية ورصاص وثمار قشرية وغيرها.

الإمارات وأذربيجان
الإمارات
أذربيجان
ثاني الزيودي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©