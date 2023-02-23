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«إشراق» يدعم التوطين بقطاع الأغذية والمشروبات في دبي

«إشراق» يدعم التوطين بقطاع الأغذية والمشروبات في دبي
24 فبراير 2023 02:04

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أمس، شراكة مع مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات لإطلاق برنامج «إشراق» الأوّل من نوعه، والذي يهدف لجعل قطاع الأغذية والمشروبات واحداً من أكثر الخيارات المهنية جاذبية للمواطنين الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، لكونه أحد الصناعات الإستراتيجية في دبي والدولة.
وتم الإعلان عن البرنامج الجديد خلال مؤتمر صحفي ضمن معرض «جلف فود» لصناعة الأغذية، والذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي -أكبر حدث سنوي لتجارة الأغذية والضيافة- وذلك بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس المجلس، وصالح لوتاه رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات.
سيوفر البرنامج تدريباً أثناء العمل لأكثر من 500 مواطنٍ سنوياً، لتمكينهم من بناء مسار وظيفي في مجال إنتاج وصناعة الأغذية والمشروبات في مجالات متنوعة.

دبي
الإمارات
التوطين
إشراق
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