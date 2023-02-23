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وفد «الإمارات للطاقة النووية» يزور مختبر «إيداهو» الأميركي

وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الزيارة (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد) 

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زار وفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مختبر إيداهو الوطني في الولايات المتحدة الأميركية، والتقى بخبراء المختبر الذي يعد من أكبر مؤسسات البحث العلمي وأكثرها تقدماً في العالم، حيث بحث الوفد مع خبراء المختبر أحدث تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، في إطار نهج المؤسسة الذي يهدف إلى تسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدم الوفد برئاسة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عرضاً شاملاً من قبل مسؤولي المختبر ووزارة الطاقة الأميركية، كما قام الوفد بجولة على مدى يومين في مرافق المختبر للاطلاع على آخر التطورات، واستشراف الخطط المستقبلية للتقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، وإنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة، والوقود، والمواد النووية المتقدمة الأخرى، بالإضافة إلى أحدث التقنيات في إدارة الشبكة المتكاملة للكهرباء، والأمن السيبراني.
ويعد مختبر إيداهو الأميركي، أحد أهم مراكز الأبحاث في العالم في مجال الابتكار في تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، حيث يركز المختبر على التطوير المستمر والتنفيذ والتشغيل لمحطات الطاقة النووية لدعم دور الطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية بطريقة واقعية ومثبتة.

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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