«إنفستوبيا» توقع اتفاقية تعاون مع «وام»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021، مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، تكون الوكالة بموجبها شريكاً إعلامياً للنسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 الذي يعقد يومي 2-3 مارس 2023 في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».

شهد توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقع المذكرة كل من محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وبدرية يوسف الميدور المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد.