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الاقتصادي

«إنفستوبيا» توقع اتفاقية تعاون مع «وام»

عبد الله بن طوق وجلال الريسي وبدرية المهيري عقب التوقيع (من المصدر)
24 فبراير 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر 2021، مذكرة تفاهم مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، تكون الوكالة بموجبها شريكاً إعلامياً للنسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا 2023 الذي يعقد يومي 2-3 مارس 2023 في العاصمة أبوظبي، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».
شهد توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقع المذكرة كل من محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، وبدرية يوسف الميدور المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد.

الإمارات
وام
وكالة أنباء الإمارات
عبد الله بن طوق
محمد جلال الريسي
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