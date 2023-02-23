الجمعة 24 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مالية دبي» أول جهة حكومية مالية «رشيقة» عالمياً

«مالية دبي» أول جهة حكومية مالية «رشيقة» عالمياً
24 فبراير 2023 02:04

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»

أصبحت دائرة المالية في حكومة دبي أول جهة حكومية مالية تحقق الرشاقة المؤسسية على المستوى العالمي، وفق ما أكّد «المعهد الأوروبي للتميز والرشاقة» الذي منح الدائرة، ثلاثَ شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية.
وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي أضحت الدائرة بفضله أول جهة حكومية مالية تنال ثلاث شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية، قائلاً إن من شأن هذه الشهادات الثلاث ترسيخ موقع الدائرة وريادتها بوصفها نموذجاً تقتدي به المؤسسات الحكومية المالية محلياً وعالمياً في تطوير بنيتها الداخلية.

دائرة المالية
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
الرياضي
ماجد العويس: شخصية «الزعيم» تفرض نفسها دائماً
اليوم 15:30
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
عربي ودولي
زيلينسكي يشكر ألمانيا على مساعدة بلاده
اليوم 15:08
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
الرياضي
الإمارات تطلب استضافة «قارات البولو 2026»
اليوم 15:08
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
الرياضي
زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في «الفورمولا-1»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©