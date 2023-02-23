«مالية دبي» أول جهة حكومية مالية «رشيقة» عالمياً

دبي (الاتحاد)

أصبحت دائرة المالية في حكومة دبي أول جهة حكومية مالية تحقق الرشاقة المؤسسية على المستوى العالمي، وفق ما أكّد «المعهد الأوروبي للتميز والرشاقة» الذي منح الدائرة، ثلاثَ شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية.

وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي أضحت الدائرة بفضله أول جهة حكومية مالية تنال ثلاث شهادات في الرشاقة المؤسسية والمرونة المؤسسية والاستباقية، قائلاً إن من شأن هذه الشهادات الثلاث ترسيخ موقع الدائرة وريادتها بوصفها نموذجاً تقتدي به المؤسسات الحكومية المالية محلياً وعالمياً في تطوير بنيتها الداخلية.