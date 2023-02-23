2.25 - 2.43 درهم النطاق السعري لأسهم «أدنوك للغاز»

أبوظبي (الاتحاد)

حددت «أدنوك للغاز»، النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 47 مليار دولار إلى 50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم). وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» («أدنوك» أو «المساهم البائع») بيع 3.070.056.880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4% من رأسمال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة. وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 1.9 مليار دولار إلى 2 مليار دولار (6.9 مليار درهم إلى 7.5 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس 2023، وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يذكر أن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

(1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات وينقسم إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.

(2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة («الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين»). وبدأت فترة الاكتتاب في الطرح العام أمس، وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 مارس 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات. وبدأت فترة البناء السعري للطرح أمس وتستمر حتى يوم الخميس 2 مارس 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الاثنين 13 مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الأربعاء 8 مارس 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الأربعاء 8 مارس 2023. وقد تم تعيين شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين.

كذلك، التزمت بعض الجهات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار، على التوالي. وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي.