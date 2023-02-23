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الاقتصادي

«دبي المالي العالمي» يُصدر مُقترحاً لـ«استوديوهات المشاريع»

مركز دبي المالي العالمي
24 فبراير 2023 02:04

دبي (الاتحاد) 

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أصدر مركز دبي المالي العالمي مقترح لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل «استوديوهات المشاريع» (Venture Studio)، لتأسيس أول إطار قانوني عام لتطوير بناء المشاريع، بهدف تمكين إطلاق الشركات وتطويرها وتسريعها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وفي سياقٍ مُتصل، أعلن مركز دبي المالي العالمي في أبريل 2022 إطلاق أول حاضنة شاملة لـ«استوديوهات المشاريع» دعماً لجهوده للارتقاء بمنظومته المالية. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي المركز المالي ليكون شريكاً فاعلاً في تمكين ودعم الشركات للاستفادة من مزايا استوديوهات المشاريع، وذلك عبر منحها البيئة المناسبة للتأسيس والتوسع انطلاقاً من المركز. وبذلك، سيواصل المركز تزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة بالسبل اللازمة كافة لإطلاق مشاريعهم بأسلوب سريع وعالي الجودة وعلى نطاق واسع. وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «يأتي إصدار مركز دبي المالي العالمي لمقترح اللوائح والقواعد الجديدة المُنظمة لعمل استديوهات المشاريع الأولى من نوعها على مستوى العالم، مزيداً من الزخم لمنظومة المركز القائمة على الابتكار».

مركز دبي المالي العالمي
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