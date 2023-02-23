%54 نمو أنشطة الترخيص في «دبي للخدمات المالية»

حسام عبدالنبي (دبي)

كشف فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة في سلطة دبي للخدمات المالية، تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2022، حيث نمت أنشطة الترخيص والتسجيل بنسبة 54%، ليصل عدد الشركات المرخصة من السلطة التنظيمية إلى 599 شركة مرخصة في نهاية العام الماضي. وأوضح في تصريحات للصحفيين خلال لقاء إعلامي، أن الرخص الممنوحة للشركات شملت أنواعاً عدة من الأنشطة المالية، وتنوعت مع ازدياد عدد الشركات في مجال الابتكار المسجلة في نظام خدمات الأموال وبرنامج رخصة اختبار الابتكار لسلطة دبي للخدمات المالية (ITL)، مؤكداً أن تلك النتائج تعكس نجاح سلطة دبي للخدمات المالية في خدمة القطاع المالي واقتصاد إمارة دبي، والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في توفير التسهيلات كافة التي تعزز دور القطاع المالي من أجل تحقيق أجندة دبي الاقتصادية وتأكيد مكانتها كإحدى أهم المراكز المالية في العالم.

وقال العلي، إن النمو المستمر الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي يعكس جاذبية دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي مبتكر، ويظهر الإمكانات الكبيرة للدولة في جذب الاستثمارات وتأسيس الأعمال وكموقع مفضل للعيش، بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة.

النمو والتوظيف

وذكر العلي أن سلطة دبي للخدمات المالية واصلت مواكبة هذا النمو، خاصة في مجال التوظيف، حيث بلغ عدد موظفي السلطة نحو 193 موظفاً، يشكلون فريق عمل متناغماً من 39 جنسية مختلفة، مشدداً على التزام سلطة دبي للخدمات المالية بتعزيز جهود التوطين، حيث يمثل المواطنون نحو 30% من قوة العمل في السلطة.

ووفقاً لـ العلي، فقد بادرت سلطة دبي للخدمات المالية بتحديث أنظمتها للأصول الرقمية لتشمل العملات المشفرة المعترف بها، وستدعم هذه اللوائح التنظيمية عمليات الابتكار في مجال البلوك تشين الخاضعة للإشراف بطريقة مدروسة ومسؤولة وعلى مستوى عالٍ من الشفافية.

وقال العلي، إنه في إطار جهود سلطة دبي للخدمات المالية للحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي وحماية مستخدمي الخدمات المالية، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية 10 إجراءات تنفيذ خلال عام 2022 وأصدرت 15 تنبيهاً حول العمليات الاحتيالية، وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية لسلطة دبي للخدمات المالية، تمت مشاركة 8153 حدثاً سيبرانياً خلال عام 2022 تشكل أكثر من مليوني مؤشر اختراق، وتمت مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه المخاطر مع أكثر من 236 عضواً من الأعضاء المسجلين في المنصة.

الخطط المستقبلية

وحول الخطط المستقبلية للسلطة، أفاد العلي، بأن خطة الأعمال حددت 4 محاور رئيسة لقيادة توجهات عمل سلطة دبي للخدمات المالية في العامين المقبلين، وهي مواصلة الالتزام بالمعايير الدولية، والإجراءات التنظيمية عالية الجودة، فضلاً عن تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز بيئة أعمال مواتية لدعم النمو المستمر لمركز دبي المالي العالمي واقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات.

طليعة التعافي

ومن جانبه، أعلن إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، تسجيل سلطة دبي للخدمات المالية أعلى عدد من التراخيص في عام واحد، حيث تم ترخيص 89 شركة جديدة، كما حقق مركز دبي المالي العالمي، زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي في عدد الشركات النشطة المسجلة في المركز، ونمواً بنسبة 22% في عدد الموظفين الجدد في المركز ليبلغ عدد العاملين فيه 36.083 موظفاً.

ولفت جونستون، إلى أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.