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«جمارك أبوظبي» تحصل على الآيزو في إدارة الابتكار

«جمارك أبوظبي» تحصل على الآيزو في إدارة الابتكار
24 فبراير 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد) 

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تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 56002:2019 في نظام إدارة الابتكار من شركة LRQA المتخصصة في التدقيق النظم الإدارية وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة الآيزو الدولية.
ويأتي حصول جمارك أبوظبي على شهادة الآيزو، في إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الابتكار، وترسيخ ونشر ثقافة الإبداع والابتكار ضمن الممارسات اليومية في منظومة العمل الجمركية.
وقالت جمارك أبوظبي في بيان: «الابتكار ركيزة كبيرة لتطوير منظومة العمل الجمركية، بما يتواكب مع رحلة التحول الاستراتيجي، إذ نحرص على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي للارتقاء بآليات العمل والابتكار لرفع جودة الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز مستويات الكفاءة للموظفين واحتضان أفكارهم وإبداعاتهم، بما يسهم في ترسيخ مكانة جمارك أبوظبي على الساحة العالمية بصفتها هيئة جمركية رائدة عالمياً».

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