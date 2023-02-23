زيادة في عدد الشركات الهندية بـ«سوق السفر العربي»

دبي (الاتحاد) - يمثل قطاع السياحة الهندي نقطة تركيز رئيسية خلال معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيعود للانعقاد مجدداً بنسخته الثلاثين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1-4 مايو المقبل، حيث يشهد المعرض زيادة ملحوظة في عدد الشركات العارضة من الهند. وفقًا للبيانات الصادرة مؤخراً من بنك الاحتياطي الهندي، أنفق المواطنون الهنود رقماً قياسياً بلغ 10 مليارات دولار في السفر إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة تقارب 43% مقارنة بأرقام ما قبل الجائحة.
وتشير تقديرات شركة نانجيا أندرسن الاستشارية الرائدة في مجال الأعمال في الهند بالاشتراك مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، إلى أن عدد الرحلات السنوية المغادرة إلى الخارج يزيد عن 27 مليون رحلة بقيمة إجمالية تزيد عن 42 مليار دولار بحلول عام 2024، وهذا ما يجعل الهند في وضع مثالي لتصبح واحدة من أهم أسواق السياحة الخارجية في العالم ودعم النمو في قطاع السياحة في الشرق الأوسط بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي الجائحة.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تحظى مستويات المسافرين إلى الخارج المتوقعة من الهند في السنوات المقبلة باهتمام كبير من قبل قطاع السفر والسياحة والضيافة، حيث سنمنح المندوبين والعارضين والحاضرين في معرض سوق السفر العربي 2023 الفرصة لاستكشاف قطاع السفر الهندي، من خلال ميزات العرض المختلفة، بما في ذلك قمة الهند التي ستنظر بشكل أعمق في هذا السوق الرئيسي».