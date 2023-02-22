محمد سيف السويدي: الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات راسخة

أبوظبي (وام)

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: إن الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة تشهد تطوراً مستمراً بدعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.

وقال السويدي في تصريحات لـ«وام»: إن التعاون بين الإمارات وأذربيجان شهد إنجاز العديد من المشاريع التنموية الرائدة، منها مشروع محطة جانوب للطاقة التي مولها الصندوق وكان لها الأثر الكبير على البلاد، وساهمت برفع كفاءة إنتاج الطاقة بشكل مستدام وتلبية احتياجات أذربيجان في مختلف الأغراض الاقتصادية.

طريق باكو

وأضاف أن مشروع طريق باكو الدائري السريع الذي موله صندوق أبوظبي للتنمية، ساهم في تسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين مختلف مناطق في العاصمة باكو وتخفيف حدة الازدحامات المرورية.

وقال إن المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية حتى يونيو من العام الماضي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 103 دول من مختلف قارات العالم، إذ بلغت قيمة القروض الميسرة التي قدمها صندوق أبوظبي للتنمية للدول النامية 58.12 مليار درهم والمنح الحكومية 59.30 مليار درهم، محققاً بذلك تمويلات إجمالية بقيمة 117.42 مليار درهم خصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية. وأضاف أن استثمارات الصندوق وصلت إلى 11.7 مليار درهم موزعة على 6 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة وبلغ عدد الشركات الاستثمارية 14 شركة استراتيجية وعدد الدول المستثمر فيها 23 دولة من مختلف قارات العالم، كما يقوم الصندوق بدعم الاحتياطيات الأجنبية للدول عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث بلغت قيمة هذه الودائع 56.1 مليار درهم.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يواصل مسيرته في تحقيق البرامج التنموية ذات الأولوية للدول الشريكة بما يتوافق مع سياسة دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة عالمياً، حيث يعكس الصندوق الأسس والنهج الراسخ لقيادتنا الرشيدة من خلال مساندة مجتمعات الدول النامية ودعم اقتصاداتها وتحسين جودة حياة مواطنيها المعيشية.

إنجاز المشاريع

ومن جانبه، قال المهندس عبدالله مسفر المنصوري المشرف القائم على متابعة عمليات تنفيذ المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في أذربيجان: إن الصندوق أشرف على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالتعاون مع الشركاء في أذربيجان، وذلك في إطار الحرص على إنجاز المشاريع بالشكل الأمثل ووفق الأهداف والغايات المخطط لها، وبما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بما ينعكس على تحسين جودة حياة السكان.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية مول في عام 2004 طريق باكو الدائري بقيمة 37 مليون درهم، وتمت إعادة تشييد الطريق غرب العاصمة باكو وتطوير بنيته التحتية وتزويده بأفضل الخدمات بإجمالي طول 21 كيلومتراً. وتابع: تضمن المشروع إعادة تأهيل 4 تقاطعات بعدة مستويات، بالإضافة إلى بناء الجسور والمعابر اللازمة لسلامة الطريق وتزويده بأنظمة حديثة لتصريف مياه الأمطار وشبكات للإنارة، والذي أسهم في تسهيل انسيابية الحركة المرورية وسرعة نقل البضائع عبر مختلف المناطق وتخفيض التكلفة المادية على الأفراد، كما أصبح الطريق أكثر أماناً وسلامة لتنقل أفراد المجتمع. وأشار المنصوري إلى أن محطة جانوب الكهربائية في العاصمة باكو التي مولها الصندوق 223 مليون درهم، تعد من أهم المشاريع في قطاع الطاقة الكهربائية من خلال المساهمة في استبدال محطة شرفان التي تعتبر أقدم محطة في أذربيجان تعمل على توليد الطاقة.

أربعة توربينات

وأضاف المنصوري أن المشروع تضمن تركيب وتجهيز أربعة توربينات غاز وتوربونيين بخار، بالإضافة إلى مولدات وأنظمة سلامة وخطوط لنقل الطاقة، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 780 ميغاواط من الطاقة المستدامة، وتم مراعاة الجانب البيئي في إنشاء المحطة للحد من ظاهرة التغير المناخي.