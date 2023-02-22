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الاقتصادي

وزير الطاقة في أذربيجان: الإمارات مساهم فعّال في مشاريع الطاقة الخضراء بأذربيجان

برويز شهبازوف
23 فبراير 2023 01:38

باكو (وام)

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أكد معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في أذربيجان، أن بلاده ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف المجالات والقطاعات، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث تسهم بشكل فعّال في مشاريع الطاقة الخضراء، معرباً عن تطلع بلاده لإطلاق مزيد من المشاريع المستقبلية، بالتعاون مع الإمارات.
وقال شهبازوف، في تصريحات  لـ«وام» يستعرض جهود دولة الإمارات التنموية في دعم مشاريع الاستدامة من خلال مشاريعها النوعية في أذربيجان ودورها في دعم التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وإيجاد الحلول لتحديات التغير المناخي، إن محطة «جانوب» لإنتاج الطاقة الكهربائية التي شارك في تمويلها صندوق أبوظبي للتنمية، واحدة من أهم مشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة بأذربيجان، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة في الدولة بقدرة 780 ميجاواط، حيث تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم شبكة الكهرباء، فضلاً عن كونها تتميز بالحداثة وتعمل بكفاءة عالية.
وأضاف: «إنه تم توقيع اتفاقيات استثمار وشراء الطاقة وتوصيل ونقل الكهرباء مع شركة (مصدر) من خلال محطة (كاراداغ) للطاقة الشمسية الواقعة على بعد 60 - 70 كيلومتراً من مركز العاصمة باكو، والتي تبدأ إنتاج الكهرباء في أكتوبر من العام الحالي 2023، في حين يبدأ التشغيل التجاري خلال شهر يناير من العام المقبل 2024».

أذربيجان
الإمارات
الطاقة الخضراء
قطاع الطاقة
الإمارات وأذربيجان
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