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الاقتصادي

وزير الزراعة الليتواني: دبي مركز عالمي للأغذية والمشروبات

وزير الزراعة الليتواني يزور جناح بلاده في جلفود (من المصدر)
23 فبراير 2023 01:38

دبي (الاتحاد)

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يشهد جناح جمهورية ليتوانيا، في معرض جلفود 2023 بدبي، إقبالاً كبيراً من الزوار ورجال الأعمال ورؤساء الشركات والهيئات الحكومية والخاصة للاطلاع على المنتجات الغذائية المتطورة. واستقبل معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا، أمس، العديد من كبار المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال في الجناح الوطني لبلاده في معرض جلفود 2023.
وقال: «لقد أجرينا العديد من اللقاءات الإيجابية في المعرض الذي يعد الفعالية الأكبر من نوعها في العالم لتوريد الأغذية». مؤكداً أن مشاركة بلاده سوف تفتح المزيد من الآفاق والفرص أمام المنتجات الغذائية الليتوانية إلى أسواق المنطقة الخليجية والعربية والعالم. وأشاد بجهود منظمي معرض جلفود لأهميته في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأطعمة والمشروبات في العالم معتمداً شعار الإبداع والتغيير، ليمثّل مركزاً لتوجهات القطاع وقوةً عالميةً في مجال التوريد.
وقال معالي وزير الزراعة الليتواني: إن معرض جلفود 2023 يعزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للأغذية والمشروبات، كما يدعم مكانة دولة الإمارات في ريادة مسيرة تحول القطاع وجهود معالجة الأزمات التي يواجهها عالمياً.
يتضمن الجناح المنتجات الرائدة لعشرات الشركات الليتوانية في مجال الصناعات الغذائية التي توظف أحدث التقنيات في الزراعة والإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للأسواق الخليجية والدولية.
من جهة أخرى، شارك الوفد الليتواني ظهر اليوم في مؤتمر «Inspire» المصاحب لمعرض جلفود 2023، بحضور معالي كوستوتيس نافيكاس وزير الزراعة بجمهورية ليتوانيا، والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا، وشروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا بدولة الإمارات.

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