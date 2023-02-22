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الاقتصادي

363 مليون يورو واردات الإمارات من الأغذية الأوروبية

مشاركون وزوار في معرض جلفود 2023 (أرشيفية)
23 فبراير 2023 01:38

حسام عبدالنبي (دبي) 

ارتفع حجم الواردات الإماراتية من الأغذية الأوروبية إلى 363 مليون يورو في عام 2022، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في مجال الأغذية بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، 1.2 مليار يورو في عام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 1.5 مليار يورو في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب 6.3%.
وقالت باولا ساركو، مديرة في معرض TUTTOFOOD، إن إجمالي التبادل التجاري في القطاع الغذائي والزراعي بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 7.5 مليار يورو في العام 2022، ويتوقع أن ينمو بمعدل 7.4% سنوياً ليصل إلى 10 مليارات يورو في عام 2026. وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي على هامش معرض «جلفود 2023» أن التوقعات تشير إلى نمو حجم الواردات الإماراتية من الأغذية الأوروبية بنسبة 8% خلال الثلاث سنوات القادمة، مشيرة إلى أن معدات الطعام وتجهيزات المطابخ تعد من أهم الواردات الإماراتية من إيطاليا.

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جولة عالمية  
وأوضحت ساركو، أن المشاركة في «جلفود» تأتي ضمن جولة عالمية للترويج لمعرضي «هوست ميلانو» و«توتو فود»، المعرضين المهمين في إيطاليا في قطاع الغذاء والصناعات الغذائية والمطاعم ولوازمها، وذلك ضمن جولة عالمية تضم كلاً من دبي وأبوظبي والرياض في منطقة الشرق الأوسط، إضافة لعدد من العواصم في الأميركتين وآسيا وأوروبا. وقالت: إن أكثر من 1200 علامة تجارية من 35 دولة أكدت مشاركتها في المعرض الذي يقام خلال الفترة بين 8 إلى 11 مايو القادم في مدينة ميلانو الإيطالية، ويتوقع أن يتجاوز الرقم 2000 شركة عارضة عند بدء المعرض الذي يقام كل عامين، منوهة بأن الدورة الماضية شهدت مشاركة 144 شركة من 31 دولة.
وذكرت ساركو، أن معرض «توتو فود» سيهتم بتشجيع الممارسات المتعلقة بالاستدامة في قطاع الغذاء في جميع المراحل، ويعتبر إعادة التدوير وتقليل الهدر، أحد المؤشرات المهمة، على تحقيق معايير الاستدامة، ولفتت أنه نظراً لأن ممارسات الاستدامة تصب في صالح نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويمكننا جميعاً الاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة وتطبيقها لتصبح عالمية، سيقدم المعرض مبادرات عدة، منها إعادة توزيع المأكولات والمشروبات المعروضة عند انتهاء المعرض والتي تشكل أطناناً صالحة للاستخدام ومطابقة للشروط الصحية، حيث يتم تغليفها ونقلها وتوزيعها بشروط صحية، ووفق ترتيب مسبق، على جهات خيرية، منوهه بأن المعرض سيضم شركات عارضة تعمل في جميع أنواع الطعام والمشروبات وخاصة اللحوم والمنتجات الطازجة والمجمدة والأسماك والبقالة والزيوت والمعجنات وغيرها.

مشاركات الإمارات
ومن جهتها، تحدثت فرانسيسكا كافالو، مديرة المبيعات في معرض «Host Milano»، الذي ينعقد في خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر القادم، عن اهتمام المعرض بتوسيع المشاركات من منطقة الخليج، خاصة من دولة الإمارات.  وذكرت أنه مع النمو الملحوظ في قطاع الضيافة والمطاعم في دول الخليج، يسعى المعرض لزيادة حضور المشاركين من دول المنطقة، ليس فقط لزيادة التبادل التجاري، بل لتبادل الخبرات خاصة على مجال الابتكار والتطبيقات التقنية، حيث يشكل المعرض منصة عالمية للضيافة الاحترافية والتقنيات والمنتجات، والمكان الذي يلتقي فيه كبار اللاعبين من جميع أنحاء العالم كل عامين لمعاينة ابتكاراتهم ليس فقط من حيث التقنيات.

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