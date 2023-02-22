منافذ بيع تخفض أسعار 6 آلاف سلعة خلال رمضان

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بدأت منافذ بيع رئيسية على مستوى الدولة استعداداتها وحملاتها المبكرة لشهر رمضان المبارك والإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار آلاف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، وطرح كميات إضافية بالمتاجر لتلبية الطلب المتوقع خلال الشهر.

وأعلنت «كارفور» التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الدولة، تخفيض أسعار أكثر من 6 آلاف سلعة بنسبة تصل إلى 50% خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز مخزونها من المنتجات بأكثر من 15% لتلبية الطلب المتوقع.

وقال كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في «كارفور»، إن مبيعات المنتجات الغذائية ترتفع بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك لتشكل ما يتراوح بين 70 إلى 80% من إجمالي المبيعات. وكشف أورسيت، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق حملة كارفور الخاصة بشهر رمضان 2023، عن ارتفاع متزايد في حصة المنتجات الغذائية المحلية المعروضة في المتاجر، وذلك في ظل الدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مساحات عرض لمنتجاتها.

وأوضح أن «كارفور» ستقوم بإطلاق «مهرجان المنتجات الإماراتية الطازجة»، الذي يتضمن تخفيضات تصل إلى 30% على أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة من المزارع المجاورة. وأشار أورسيت إلى أن التنوع القوي في مصادر سلاسل التوريد لدولة الإمارات يتيح تأمين السلع من العديد من الأسواق، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في ضمان توفير المخزون واستقرار الأسعار ودعم الإنتاج المحلي خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً أن «كارفور» ومن خلال الاعتماد على شبكتها الواسعة من الموردين المحليين والدوليين، قامت بتعزيز مخزونها من المنتجات بنسبة 15% لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان.

ولفت أورسيت إلى التعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي لتوزيع الصناديق الرمضانية التي تحتوي على المستلزمات الأساسيات لإيصالها إلى الفئات المحتاجة بما يتماشى مع جهودنا المتواصلة لدعم ومساندة المجتمع. وتمتد حملة «كارفور» الرمضانية على مدى أكثر من 6 أسابيع، وستشهد العديد من العروض الترويجية المميزة التي تتضمن خصومات على عمليات الشراء بالجملة، وعروض حصرية من العلامات التجارية العالمية، وخصومات على منتجات «كارفور» الخاصة.

وتماشياً مع روح البذل والعطاء في شهر رمضان الفضيل، جددت «كارفور» شراكتها وتعاونها مع «الهلال الأحمر» الإماراتي لمنح العملاء فرصة التبرع بصناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، مثل السكر والأرز وزيت الطهي. وتتراوح أسعار هذه الصناديق بين 50 و100 درهم.