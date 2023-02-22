تعاون بين صندوق خليفة و«الظفرة التعاونية» لتحفيز الشركات الصغيرة
زوار لمعرض جلفود
22 فبراير 2023 21:53
وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمعية الظفرة التعاونية خلال معرض جلفود 2023 مذكرة تفاهم لتشجيع روح ريادة الأعمال وتنمية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مزايا للشركات ويتيح هذا التعاون لأعضاء صندوق خليفة الحصول على العديد من المزايا، منها الإعفاء الكامل من رسوم الانضمام إلى جمعية الظفرة التعاونية لمدة ثلاث سنوات، وخصم 50% على أسعار استئجار الرفوف الرئيسية في مواقع الجمعية لمدة عام، وكذلك إضافة شركات الصندوق إلى قائمة موردي جمعية الظفرة التعاونية.
دعم مشاركة 9 شركات ويدعم الصندوق مشاركة 9 شركات هي: «خيرات اليمن للعسل والأعشاب الطبيعية»، «سويل ستور» لتجارة المواد الغذائية، «الضيافة» لتجهيزات الفنادق والتموين، «تمور الإمارات»، «سيمبيوز» (مصنع تشكالا للحلويات)، «بي اند بي» كبس، «إيكونيك سولوشنز» للتجارة العامة، «الثقة» لتجارة المواد الغذائية، و«فليكس أند نورتون» للكوكيز حيث يتاح لهذه الشركات الفرصة لعرض منتجاتها أمام جمهور من مختلف أنحاء العالم واستكشاف فرص الأعمال.
خلق فرص جديدة لرواد الأعمال وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع ورواد الأعمال: «يشكّل توقيع هذا الاتفاق مع جمعية الظفرة التعاونية خطوة مهمة نحو تعزيز روح ريادة الأعمال وتنشيط نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات. يسهم هذا التعاون في خلق فرص جديدة للأعمال المحلية ورواد الأعمال في هذا القطاع، وبوجود الدعم التدريبي والفني، سيتمكن رواد الأعمال من إطلاق وتطوير أعمالهم والمساهمة في النمو الاقتصادي العام للدولة». وأضافت: «يفخر صندوق خليفة بدعم 9 من الشركات الإماراتية خلال مشاركته في معرض جلفود للعام السابع على التوالي، ويتيح لهم هذا المعرض فرصة فريدة لاستكشاف الفرص التجارية في أحد أكثر الصناعات ازدهارا. ونستمر في دعم هذه الشركات طوال المعرض وما بعده، حيث نرافقهم دائما على طريق النجاح».
مساعدة الشركات على النمو والنجاح وقال حمد عبد الله براك المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية: «يسعدنا أن نتشارك مع صندوق خليفة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات. مع المزايا التي سيحصل عليها أعضاء صندوق خليفة، بما في ذلك الإعفاء عن رسوم الدخول والتدريب، نأمل في مساعدة الشركات المحلية ورواد الأعمال على النمو والنجاح. ونتطلع إلى شراكة ناجحة مع صندوق خليفة وتعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات».