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الاقتصادي

«المركزي العراقي»: التجارة مع الصين باليوان

أوراق نقدية من عملة اليوان الصيني
22 فبراير 2023 21:10

قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي يعتزم تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، في خطوة هي الأولى من نوعها ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية.وأضافت الوكالة، أن البنك المركزي شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الجاري. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح لـ«رويترز»، اليوم الأربعاء، إن «هذه أول مرة يتم فيها تمويل الاستيرادات من الصين باليوان.. واستيراد العراق من الصين يتم تمويلها عن طريق الدولار فقط». وهذه هي أحدث علامة على تنامي دور اليوان الصيني عالمياً، مع اتجاه الصين إلى فتح أسواقها المالية تدريجياً، بالإضافة إلى إقدام بعض الدول على تنويع تعاملاتها بالعملات الأجنبية. وقال البنك المركزي في بيان، إنه يستهدف ضمن هذه الخطة تعزيز أرصدة البنوك العراقية، التي لديها حسابات مع بنوك صينية بعملة اليوان. وأضاف البيان أن الخيار الثاني سيكون عبر تعزيز أرصدة البنوك العراقية، من خلال حسابات البنك المركزي لدى بنك جيه.بي مورجان، وبنك التنمية في سنغافورة. وأوضح صالح، أن الخيار الأول يعتمد على احتياطيات البنك المركزي من اليوان، فيما سيستغل الخيار الآخر احتياطيات البنك بالدولار الأميركي في بنك جيه.بي مورجان، وبنك التنمية في سنغافورة. وتعمل تلك البنوك على تحويل الدولار إلى اليوان، والدفع إلى المستفيد النهائي في الصين.

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