رئيس «هيئة السياحة»: ارتفاع قياسي في عدد زوار السعودية
فهد بن محمد حميد الدين
22 فبراير 2023 21:09
الرياض (الاتحاد) أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد بن محمد حميد الدين، أن السياحة هي الذراع الإعلامية والتسويقية، لتقديم المملكة كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى أن القطاع السياحي هو أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030، مضيفا أن المملكة حققت في شهر يناير الماضي، رقماً قياسياً في عدد الزوار القادمين.
وأكد الرئيس التنفيذي، خلال المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية، أن القطاع السياحي هو أحد ركائز التنمية وفق رؤية المملكة 2030، مشدداً على تطور القطاع السياحي وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل، مقارنة بالقطاعات الأخرى، كونه أحد القطاعات الإنسانية التي نجحت في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق قفزات نمو متسارعة.
وأشار إلى دور الهيئة السعودية للسياحة في خدمة ضيوف الرحمن، عبر إطلاقها لمنصة نسك بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتسهيل قدوم قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة من شرائح المعتمرين والزوار كافة، حيث نظمت الهيئة العديد من الجولات الإقليمية والعالمية، لتمكين القطاع الخاص وإبرام الشراكات المثمرة بين شركات السفر الدولية ومقدمي الخدمات المتعلقة بالعمرة والزيارة داخل وخارج المملكة.
وأوضح رئيس هيئة السياحة أن منظومة السياحة تعمل على تطوير سلسلة من التشريعات والأنظمة؛ التي تعالج رحلة الزائر بشمولية، ابتداء بالتعريف وبناء الوعي والسمعة، مروراً بالتقديم على التأشيرات، وصولاً إلى تعزيز الربط الجوي مع أهم المدن حول العالم، والعمل على تطوير قطاع الضيافة بشكل عام، وتنظيم رحلات الزوار لجميع الوجهات.