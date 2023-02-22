«إمباور» تزود «دبي الملاحية» بخدمات تبريد

دبي (الاتحاد) - وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور» اتفاقية لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بطاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن تبريد. وقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لإمباور وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم. وأعلنت «إمباور» أنها تستثمر 450 مليون درهم لتأمين احتياجات نحو 43 مبنى في «مدينة دبي الملاحية» بخدمات تبريد المناطق على مرحلتين وعبر محطتين متواجدتين داخل مدينة دبي الملاحية، وتعملان بأنظمة مبتكرة ونموذج عمل متطور ومستدام. وتتيح المرحلة الأولى تزويد 27 مبنى بطاقة تبريد تتجاوز 28 ألف طن تبريد. أما المرحلة الثانية، فتشمل تزويد 16 مبنى بطاقة تبريدية تصل إلى أكثر من 35 ألف طن تبريد. وقال أحمد بن شعفار: يعتبر مشروع «مدينة دبي الملاحية» من المشروعات العقارية الرائدة في الإمارة، التي تترجم الدور التنموي الرائد لمشاريع دبي المستدامة، التي تستهدف الاستثمار بالمساحات البحرية المطلة على ساحل الخليج العربي بدبي، والتي تتضمن المباني السكنية والفندقية والتجارية وغيرها من المرافق الحيوية، التي تدعم الوجهة السياحية والتجارية لإمارة دبي. وتسعدنا الشراكة مع «مدينة دبي الملاحية» في تطوير مشروع «مدينة دبي الملاحية»، وتزويده بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، التي تقدم وفورات في التكلفة بنسبة تصل إلى 50% والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية مقارنة مع استخدام وسائل التبريد الأخرى. من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: يسعدنا التعاون مع «إمباور» لتزويد مشروع «مدينة دبي الملاحية» بأنظمة تبريد المناطق بمواصفات مستدامة وصديقة للبيئة. حيث إن علاقتنا مع الشركة تساعدنا في ترجمة التزامنا إزاء معايير المباني الخضراء في دبي، ودعم التوجه البيئي وأهداف التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».