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الاقتصادي

«الصيرمارين» تستحوذ على ناقلة غاز مقابل 331 مليون درهم

خلال توقيع الاتفاقية
22 فبراير 2023 20:58

استحوذت شركة الصيرمارين على ناقلة غاز مقابل 331 مليون درهم، لترفع حجم أسطولها إلى 15 ناقلة تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار درهم. كما أبرمت الشركة شراكة مع «بي جي ان انتيرناشنول»، وقدمت طلبية إلى شركة كواساكي للصناعات الثقيلة لنقل 86700 متر مكعب من غاز البترول المسال (LPG) وغاز الأمونيا المسال (NH3) المدعوم بوقود LPG لصالح ABGC DMCC وهو مشروع مشترك بين الكيان البحري العالمي الإماراتي و«بي جي ان انتيرناشنول».

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصيرمارين: «هنالك طلب هائل على سفن الغاز، خاصة وأن نقص الطاقة العالمي قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار سفن الغاز إلى مستويات قياسية. إن الاستحواذ الأخير لشركة الصير مارين على الشركة الناقلة يعزز من استراتيجيتنا لضمان أن الشركة تقف في طليعة القطاع البحري العالمي».

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وهذا هو ثالث استحواذ للصير مارين على ناقلة غاز كبيرة (VLGC) لشركة ABGC DMCC، حيث تم تصميم السفينة لحمل غاز البترول المسال وNH3، مما يزيد من مرونة عملها. وتتمثل ميزة السفينة ذات الغرض المزدوج في قدرتها على حمل غاز البترول المسال في وقت واحد، والذي يستخدم بالفعل كمصدر طاقة منخفض الكربون، وNH3، وهو وقود جديد يسهم في إنشاء مجتمع منزوع الكربون.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ناقلات النفط
الصير مارين
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