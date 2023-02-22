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الاقتصادي

«مورجان ستانلي» يرفع تقديراته لنمو الطلب على النفط في 2023

حقل نفط في الولايات المتحدة
22 فبراير 2023 18:57

رفع «مورجان ستانلي» تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36 بالمئة، استناداً إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم.وقال البنك في مذكرة بتاريخ، أمس الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع حوالي 1.9 مليون برميل يومياً مقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يومياً. وذكر البنك «مؤشرات حركة النقل في الصين، مثل الازدحام، ترتفع بشكل مطرد»، بينما «عززت جداول رحلات الطيران توقعات الطلب على وقود الطائرات». وكتب محللون في البنك أن الإمدادات من روسيا كانت أكبر من المتوقع مما أدى إلى عجز أقل قليلاً مما كان مفترضاً في النصف الثاني من العام، وبالتالي قلص المحللون توقعاتهم لسعر خام برنت في تلك الفترة إلى ما بين 90 دولاراً و100 دولار للبرميل من ما بين 100 دولار و110 دولارات في السابق. وتابع البنك «توقعنا في السابق انخفاضاً بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في عام 2023، ثم عدلناه إلى 0.4 مليون برميل يومياً»، في إشارة إلى توقعاته لإنتاج روسيا بالمليون برميل يوميا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لعام 2023 ورفع توقعاته للإمدادات العالمية لعامي 2023 و2024. وكانت أبرز التعديلات الصعودية من نصيب روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة. لكن جولدمان أشار أيضاً إلى أن ارتفاع الطلب الصيني بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا هذا العام من شأنه أن يدفع أسواق النفط مرة أخرى إلى العجز في يونيو. وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ جرى تداول خام برنت حول 82.75 دولار للبرميل بسبب المخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود. إلا أن التوقعات بشح الإمدادات العالمية، وزيادة الطلب من الصين حدت من انخفاض الأسعار بشكل عام.

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المصدر: رويترز
الطلب العالمي على النفط
مورجان ستانلي
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