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الاقتصادي

«أبوظبي للتنمية» يموّل أول مشاريعه التنموية في نيجيريا

165 مليون درهم حجم التمويل
22 فبراير 2023 18:48

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة نيجيريا لتمويل مشروع طريق مينا – بيدا، في ولاية النيجر، حيث خصص الصندوق بموجب الاتفاقية مبلغ 165 مليون درهم، (45 مليون دولار) للمساهمة في تنفيذ أول مشاريعه التنموية في نيجيريا، والذي يهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتسهيل حركة النقل بين المدن الرئيسية في البلاد. ويصل طول الطريق الذي يربط بين مدينة مينا عاصمة ولاية النيجر ومدينة بيدا إلى 82 كيلو متراً، حيث يسهم المشروع في تخفيض مدة التنقل بنسبة 50% بين المدينتين، ويقلل تكلفة تشغيل المركبات بنسبة 31%، كما يتكون الطريق من مسربين بعرض 7.3 متر لكل منهما. ووقع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة نيجيريا، معالي زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والموازنة والتخطيط الوطني، وحضر التوقيع، عادل عبدالله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وقال محمد سيف السويدي: «تمثل هذه الاتفاقية بدايةً لانطلاق شراكة جديدة مع حكومة نيجيريا، وبذلك يتوسع النشاط التنموي للصندوق لتنضم نيجيريا إلى مجموعة الدول الإفريقية التي نرتبط معها بعلاقات استراتيجية»، مشيراً إلى أن التمويل المقدم يعمل على تسهيل الحركة المرورية وسرعة نقل البضائع والركاب عبر مختلف المناطق، ويساهم في توفير فرص عمل للأفراد ويدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد». من جانبها، أشادت معالي زينب شمسنا أحمد، بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لبلادها، والدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة حكومات الدول من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت أن المشروع الذي يموله الصندوق يعد طريقاً استراتيجياً مهماً يربط بين مدينة مينا عاصمة ولاية النيجر والأقاليم الأخرى، كما ستساهم إعادة تأهيل الطريق في تمكين سكان المناطق المجاورة للمشروع من الوصول إلى مختلف الأسواق بسهولة وخلال فترات زمنية قصيرة».

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