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مؤشر الأسهم اليابانية يغلق عند أدنى مستوى في شهر

رجل يمر أمام شاشة تعرض الأسهم اليابانية
22 فبراير 2023 18:29

أغلق مؤشر الأسهم اليابانية «نيكاي» عند أدنى مستوياته خلال شهر اليوم الأربعاء متأثرا بموجة بيع واسعة وسط توترات سياسية عالمية ومخاوف بأن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وخسر المؤشر نيكاي 1.34 بالمئة ليغلق عند 27104.32 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير، ومسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ 19 يناير.

ولم يرتفع سوى 15 سهماً فقط من بين الأسهم المدرجة على المؤشر في مقابل هبوط 209 أسهم بينما استقر سهم واحد بلا تغير. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 بالمئة مسجلاً 1975.25 نقطة.

وقال تشارو تشانانا محلل الاستراتيجيات لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة: «يبدو الهبوط مدفوعاً بتراجع وول ستريت بفعل رفع الفائدة وكذلك المخاوف الجيوسياسية».

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المصدر: رويترز
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