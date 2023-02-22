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دبي تستضيف قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات

مشاركون في قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات
22 فبراير 2023 18:14

دبي (الاتحاد) أطلقت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) النسخة الـ 16 من قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط. وتقام تجري فعاليات الحدث في فندق أتلانتس النخلة بدبي، على مدار يومين تحت شعار «تمكين قادة الاقتصاد الرقمي»، بمشاركة 500 من صناع القرار الأكثر تأثيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على صعيد المنطقة.

وتم افتتاح القمة بحضور كروفورد ديل بريت، رئيس مؤسسة البيانات الدولية العالمية الذي ألقى الكلمة الرئيسية بعنوان «استراتيجيات مديري تكنولوجيا المعلومات والابتكار المؤسسي».

وقال ديل بريت: «من المهم للغاية أن يمتلك الرؤساء التنفيذيون لتكنولوجيا المعلومات، رؤية واضحة بشأن السياسات والاستراتيجيات الواجب اتباعها حالياً مع العمل على استشراف مستقبل أفضل للمساهمة في تطوير بيئة مناسبة للابتكار المستدام على المدى الطويل، تزامناً مع تنامي عوامل الاضطرابات على الصعيد العالمي. ويعتبر بناء ثقافة من الموثوقية عبر المؤسسة ومنظومتها الأوسع من الشركاء والعملاء، أحد أهم العناصر لمواجهة التحديات المتوقعة في هذا الإطار».

وأضاف: تأتي القمة في وقت نشهد فيه تنامياً ملحوظاً لاعتماد نهج الابتكار الموجه من قبل المنظومة المتكاملة للقطاع، وعلى الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات التعمق في فهم الآثار المترتبة على هذا التوجه المستمر نحو واقع اللامركزية.

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