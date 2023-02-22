البورصات الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف أسعار الفائدة
متعاملون في بورصة أمستردام
22 فبراير 2023 18:12
فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الأربعاء متأثرة بهبوط أسهم شركات التعدين بسبب نزول أسعار المعادن، كما أثارت بيانات اقتصادية قوية المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08.09 بتوقيت جرينتش. كما يترقب المستثمرون أيضاً نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر في وقت لاحق اليوم.
وتراجع مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 بالمئة مع اقتفاء أسهم شركات التعدين إثر نزول أسعار النحاس التي تأثرت بدورها بمخاوف تتعلق بتوقعات الطلب من الصين.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن الأنشطة الاقتصادية في فرنسا وألمانيا عادت للنمو، كما دعم التعافي في أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة الآراء التي تقول إن أسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي وكذلك الأوروبي ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
وخالف سهم ستيلانتس التوجه العام وارتفع 1.9 بالمئة، بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن نمو أرباحها التشغيلية بلغ 17 بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي بدعم من تركيبة قوية من الإنتاج والتسعير.