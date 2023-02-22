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الاقتصادي

ارتفاع طفيف للذهب وسط ترقب لمحضر اجتماع «المركزي الأميركي»

سبائك من الذهب
22 فبراير 2023 18:07

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.43 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1844 دولاراً للأوقية. ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً. ومن المقرر نشر محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء. ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير والأول من فبراير، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق مستوى خمسة بالمئة بحلول مايو على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347 بالمئة في يوليو. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء. وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلاً 1518.92 دولار للأوقية.

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المصدر: رويترز
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