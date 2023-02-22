سوق أبوظبي العالمي يطلق تحدّي الابتكار

أطلق سوق أبوظبي العالمي، تحدي الابتكار السنوي لهذا العام. وصُمّم تحدي الابتكار من قبل سوق أبوظبي العالمي لربط مزوّدي الحلول المالية المبتكرة مع عدد من الشركات المتعاونة في تنظيم هذا التحدي الهادف إلى تشجيع ودعم بناء اقتصاد تنافسي ومستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم البدء بتنظيم هذا التحدي منذ عام 2017 والذي حقق نجاحاً في كافة دوراته ليعود في دورته السادسة لعام 2023. يتعاون سوق أبوظبي العالمي هذا العام مع عدد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية والقطاع العقاري في تنظيم مسابقة تركز على معالجة مجموعة من التحديات، عبر دعوة الشركات الناشئة ومزوّدي خدمات التكنولوجيا حول العالم لتقديم طلبات المشاركة في هذه المسابقة. وتهدف المبادرة إلى دعم العمليات الحالية لهذه الشركات، وتضم لائحة الشركات الداعمة لهذه الدورة من تحدي الابتكار كل من بنكي «إتش إس بي سي» و«راك بنك»، وشركة الدار العقارية.

بناء قدرات رقمية فعّالة

يمكن الاطلاع على قائمة التحديات المحددة من كلّ شركة عبر صفحة تحدي الابتكار من سوق أبوظبي العالمي. تماشياً مع إستراتيجيتها المتمثّلة ببناء قدرات رقمية فعّالة على مستوى القطاع المالي، أعدّت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي هذا العام تحدّيين. حيث تبحث السلطة عن حلول تكنولوجية تثبت التحكّم بمحافظ الأصول الافتراضية وملكيّتها، بهدف دعم تنظيم تلك الأصول وشركات التمويل اللامركزيّ. كما تدعو سلطة تنظيم الخدمات المالية مجتمع المطوّرين الدوليّ لتطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم الامتثال التنظيميّ، وذلك عقب إطلاقها مبادرة التنظيم المفتوح المخزّنة في برنامج البيانات «جيت هب» GitHub repository في سوق أبوظبي العالمي.

الدعم التقني للشركات الناشئة

يستمرّ تلقّي طلبات المشاركة في تحدّي الابتكار حتى 14 أبريل 2023 وسيرتكز التقييم على معايير رئيسية مثل مدى شمولية الحلول المقترحة للتحديات واكتمالها وسهولة تفعيلها من الناحية التشغيلية. وستتمّ استضافة عملية تقديم الطلبات ضمن مختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي، وهو عبارة عن سوق رقمي مفتوح يوفر للشركات الناشئة الأدوات اللازمة لدعم تطوّرها التقني من بيانات تركيبية إلى منظومة مؤسسات مالية ومؤسسات حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمكن التعامل معهم كشركاء محتملين. وستستضيف الشركات الداعمة في مقارها الرئيسية المرشّحين الذين تمّ اختيارهم للتقدم بعروضهم وطرح أفكارهم حول سبل التعاون مع هذه الشركات أمام جمع من الأشخاص المعنيين.

الاستفادة من الفرص التكنولوجية

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «تتطلّع قدماً إلى هذه الدورة الأحدث من تحدي الابتكار من سوق أبوظبي العالمي، ونحرص على إقامة شراكات جديدة مع الشركات الناشئة والمطوّرين ومزوّدي الخدمات الذين يسعون إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية من خلال حلولهم المبتكرة. ويتيح لنا الابتكار في الحلول الرقمية التي تطرحها شركات التقنيات الناشئة الاستفادة من الفرص التكنولوجية واستخدامها في جوانب مختلفة من القطاع المالي».

توفير مزايا جديدة للعملاء

بدوره، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الأسواق الدولية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «تعد الشراكة مع مبتكري التكنولوجيا لتوفير مزايا جديدة للعملاء أمراً أساسياً في نهجنا الرقمي الواسع النطاق، ويوفر تحدي الابتكار من سوق أبوظبي العالمي، منصة فعالية للمتواصل والتعلم ومشاركة أفضل الممارسات مع مجموعة متنوعة وطموحة من الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج».

اكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز فرص التعاون

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة: «نعمل في بنك رأس الخيمة الوطني بنشاط على تطوير خدمات وعروض جديدة لعملائنا من الأفراد والشركات بالشراكة مع شركات التقنيات المالية. يساعد ذلك في دفع عجلة التحول الرقمي واكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز فرص التعاون. نتطلع إلى التعاون مع المشاركين في تحدي الابتكار للعمل معاً على حل المشاكل التي يواجهها عملاؤنا».