«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى بغداد وأربيل

تطلق «العربية أبوظبي»، بمعدل رحلتين جديدتين مباشرتين بين مطار أبوظبي الدولي وكل من مطاري بغداد الدولي وأربيل الدولي، اعتباراً من 22 يونيو المقبل.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إضافة رحلات جديدة إلى كل من بغداد وأربيل في العراق، وتوسيع شبكة وجهات «العربية أبوظبي» المتنامية من عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تؤكد هذه الخطوة على التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة، وتوسيع نطاق شبكاتها من وإلى أبوظبي، للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

بدأت «العربية أبوظبي» عملياتها التشغيلية في يوليو 2020 ومنذ ذلك الحين، تواصل الناقلة في توسيع نطاق شبكتها العالمية وتخدم حاليًا 31 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي.