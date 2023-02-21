295 مليار درهم سيولة نقدية لدى بنوك أبوظبي «المدرجة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت السيولة النقدية المباشرة «النقد وما يعادله» لدى بنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، 295.6 مليار درهم مطلع العام الجاري 2023، ما يؤكد استمرار توافر سيولة مرتفعة للبنوك تمنحها المرونة الكافية لتلبية الطلب في السوق المحلية على التمويل والإقراض، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عن البنوك الثلاثة مؤخراً. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنوك الثلاثة، فإنها سجلت نشاطاً أعلى من متوسط معدلات النشاط الذي سجله القطاع المصرفي بالدولة، خلال عام 2022، حيث قدمت تمويلات جديدة لقطاعات الأعمال في الدولة، وعملائها عموماً، بقيمة 83.6 مليار درهم، لترتفع محفظة الائتمان الإجمالية لديها بنسبة 11.3%، لتبلغ 825.8 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 742.2 مليار درهم بنهاية 2021.

ويعتبر النقد وما يعادله «ويمثل السيولة النقدية المؤهلة التي تملكها البنوك مباشرة أو أرصدتها لدى البنوك المركزية والبنوك المرخصة بالدولة والتي سيتم الحصول عليها خلال فترة ثلاثة أشهر، أي خلال الربع الأول من 2023» أحد أهم المؤشرات المصرفية التي تظهر قدرة البنوك المالية، للاستمرار بالتمويل والإقراض ومنح التسهيلات المطلوبة بأسعار فائدة مقبولة ومحفزة للاستثمار في السوق المحلية.

ورغم حركة الانتعاش الاقتصادي التي شهدتها السوق المحلية، ودفعت البنوك للتوسع في الإقراض خلال عام 2022، إلا أن البنوك الثلاثة حافظت على نسبة عالية من السيولة النقدية المؤهلة لديها، بلغت نسبتها نحو 16.6% من إجمالي الموجودات في نهاية العام الماضي.

وكان نمو الطلب على القروض المصرفية خلال العام الماضي، أدى إلى انخفاض طفيف في مستويات السيولة المؤهلة المتوافرة للبنوك الثلاثة بنحو 16 مليار درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية عام 2021، حيث كانت تبلغ 312 مليار درهم. وأظهرت البيانات المجمعة لبنوك أبوظبي الثلاثة «المدرجة» أن الموجودات الإجمالية زادت بنحو 198 مليار درهم خلال العام الماضي، لتبلغ 1.776 تريليون درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 1.578 تريليون درهم بنهاية 2021.

وتستحوذ بنوك أبوظبي الثلاثة على ما يقارب نصف موجودات البنوك العاملة بدولة الإمارات «60 بنكاً».

وتظهر المؤشرات الإجمالية للبنوك الثلاثة أنها على درجة عالية من المتانة والملاءة المالية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين والعملاء، ولذا فقد تمكنت البنوك الثلاثة من استقطاب ودائع جديدة بقيمة 158 مليار درهم تقريباً، ليرتفع رصيد ودائع العملاء لديها إلى 1.148 تريليون درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 990 مليار درهم في نهاية 2021، مسجلة نمواً بنسبة 16%. ويشار إلى أن الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 16.7% خلال عام 2022 لتبلغ 23.474 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.362 مليار درهم، مقارنة مع صافي أرباحها المحققة في 2021، حيث بلغت 20.112 مليار درهم.