قصر الإمارات يستقبل أكثر من 8 آلاف زائر يومياً

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مايكل كوث مدير عام قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، ونائب الرئيس الإقليمي للعمليات في مجموعة فنادق «ماندارين أورينتال» عن افتتاح مرافق جديدة في الفندق ستُثري تجارب جميع الفئات من أطفال وعائلات في وقت يستقبل القصر يومياً أكثر من 8 آلاف زائر. ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة لقصر الإمارات ماندارين أورينتال- أبوظبي في حفل أقيم في الفندق.

وقال مايكل كوث لـ «الاتحاد» حول إطلاق العلامة التجارية الجديدة وآخر التطورات في القصر: «إن إطلاق العلامة التجارية يعزز من مكانة قصر الإمارات كأيقونة ومعلم سياحي استثنائي بحد ذاته، ويعزز من الخدمات والتجارب المقدمة للضيوف والزوار». وأضاف: «هدفنا تعزيز مكانة قصر الإمارات كمنتجع شاطئي يقدم تجارب وخدمات لجميع السياح والزوار ومن الفئات العمرية وللعائلات، حيث نستقبل يومياً نحو 8 آلاف زائر». وحول عدد من المرافق الجديدة التي سيتم افتتاحها للفترة المقبلة، أشار كوث إلى أنه سيتم افتتاح منتجع صحي جديد بتجارب استثنائية نهاية مارس المقبل، فضلاً عن افتتاح نادي خاص للأطفال أُطلق عليه اسم «قصر الأطفال» بنهاية أغسطس المقبل، والذي سيتكون من طابقين ويضم تجارب وأنشطة تفاعلية للأطفال من تجارب فنية ورياضية وغيرها. وأوضح كوث: «الهدف من هذه المرافق الجديدة هو تقديم تجارب لجميع الفئات العمرية وجميع أفراد العائلة».

وحول النمو السياحي الذي تشهده أبوظبي، أكد كوث «تشهد أبوظبي نمواً في الطلب السياحي مع نمو الطاقة الاستيعابية للناقلات الوطنية وشبكاتها وشركات الطيران الجديدة وزيادة الربط الجوي بين أبوظبي والعالم وتنوع الوجهات السياحية».

وفيما يتعلق بالأسواق السياحية التي يستقطبها الفندق، أضاف كوث: «يستمر الطلب من الأسواق الأوروبية التقليدية، مثل بريطانيا وألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى نمو الطلب بشكل ملحوظ من أسواق غير تقليدية، مثل الولايات المتحدة الأميركية ومن أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك، فضلاً عن مزيد من النمو من السوق الخليجي بهدف العطلات والاستجمام والسوق المحلي، لا سيما في الإجازات أو الأعياد».

وقال: «إن متوسط إقامة السياح في فندقنا ارتفعت بشكل ملحوظ ليبلغ 5 ليالٍ أو أكثر».

وشُيد فندق قصر الإمارات بإتقان وحرفية ليغطّي مساحة 850 ألف متر مربع، بملامح قصر عربي مع تصميم ملكي مطعم بالذهب والفضة والفسيفساء عند أجمل بقعة في العاصمة وإطلالة خلّابة على الخليج وشاطئ رملي خاص يصل طوله إلى 1.3 كيلومتر.

ويضم قصر الإمارات مجالس وقاعات لعقد الفعاليات والاجتماعات إضافة إلى 390 من الغرف الفندقية الفاخرة فندقية منها 88 جناحاً.