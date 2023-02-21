66 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 2022 بنمو 127%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال عام 2022 إلى أكثر من 66 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127 % على أساس سنوي، وفقاً لبيانات مطارات دبي التي أظهرت قفزة كبيرة في أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام بلغت 67 % مع استقبال المطار لأكثر من 19.72 مليون مسافر.

وبحسب البيانات، سجل شهر ديسمبر 2022 أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 مليون مسافر، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020. وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي: إن توقعات المؤسسة تشير إلى وصول أعداد المسافرين خلال العام الجاري 2023 إلى 78 مليون مسافر في ظل الأداء القوي في العمليات وحركة المسافرين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المؤسسة تتوقع أن تصل أعداد المسافرين إلى مستويات ما قبل «الجائحة» في عام 2019 خلال العام الجاري على أساس يومي وشهري.

وأضاف الجوكر، في لقاء مع وسائل الإعلام، أن الأرقام إيجابية، وتصل إلى مستويات مقاربة لمرحلة ما قبل «الجائحة»، في ظل استمرار النمو بأعداد المسافرين والحركة القوية حالياً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أنه يمكن الوصول إلى مستويات ما قبل «الجائحة» بشكل أسرع مما كنا نتوقع، مع تعافي قطاع السفر وإعادة فتح السوق الصينية التي تعتبر من أسرع الأسواق في مرحلة ما قبل عام 2019، لافتاً إلى أن مطار دبي الدولي يتصل بأكثر من 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران. واحتفظت الهند بمكانتها وجهة أولى لمطار دبي الدولي من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 مليون مسافر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 4.6 مليون مسافر.

وبلغ عدد الرحلات خلال الربع الأخير من عام 2022 نحو 96.701 رحلة، مما ساهم في ارتفاع إجمالي عدد الرحلات خلال العام إلى 343.339 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 47%. كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافرين، مرتفعاً بنسبة 33% على أساس سنوي. وبلغت خدمات شحن البضائع في مطار دبي الدولي نحو 420.125 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الأخير من عام 2022، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.7% مقارنة بحجم الشحن الجوي خلال الفترة نفسها من عام 2021 والتي سجلت حوالي 614.834 طناً. ووصل إجمالي الشحن الجوي خلال عام 2022 إلى نحو 1.727.815 مليون طن، متراجعاً بنسبة 25.5% نتيجة لعودة معظم رحلات الشحن الجوي إلى مطار دبي ورلد سنترال، واستعادة كامل الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن من أجل نقل المسافرين طوال العام.