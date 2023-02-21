27 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وماليزيا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اهتمام بلاده بمناقشة توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دولة الإمارات لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، التي بلغت خلال العام 2022 نحو 27.2 مليار درهم (7.4 مليار دولار).

وأكد شمس الدين، في تصريحات صحفية على هامش معرض جلفود بدبي، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وماليزيا تتميز بالمتانة والتطور في شتى المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية، لافتاً على أن دولة الإمارات من أكبر شركاء ماليزيا التجاريين في المنطقة.

وأشار إلى أن معرض جلفود يشكل منصة قوية جداً للشركات الماليزية التي تتخذ منه قاعدة للانطلاق نحو أسواق المنطقة والتعريف بأحدث منتجاتها الغذائية.

وتقود هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية «ماتريد» مشاركة 71 شركة ماليزية وأربع (4) وكالات حكومية في معرض جلف فود دبي 2023

وقال سيجات إسكندر، الملحق التجاري الماليزي لدى الدولة، إن قيمة صادرات الأغذية المصنعة من ماليزيا إلى الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال عام 2022 نحو 562 مليون درهم (143.4 مليون دولار)، بزيادة قدرها 21.7% عن عام 2021. ومن جانبه قال ريمي يعقوب، مدير قسم الحلال والأغذية والمشروبات والزراعة في «ماتريد»: «تُظهر مشاركة ماليزيا في معرض جلفود للمرة التاسعة عشرة هذا العام أن هذا الحدث المهم يمثل منصة رائعة لماليزيا لتسليط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة التي تقدمها الشركات الماليزية للمشترين في دبي والدول المجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».