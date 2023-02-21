الإمارات وكوستاريكا تبحثان ترسيخ العلاقات التجارية

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا الذي يزور الدولة على رأس وفد رسمي، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأجرى معالي ثاني الزيودي محادثات مع الوزير الكوستاريكي حول تعميق التجارة والاستثمار بين البلدين. كما ناقشا سبل التعاون في حشد الجهود الدولية لتحفيز التجارة العالمية، كما تطرق اللقاء إلى التحضير لاستضافة الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبوظبي في فبراير 2024.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين واستكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكة في مختلف أرجاء العالم، وخصوصاً في الأسواق ذات الإمكانيات الواعدة مثل كوستاريكا ومنطقة أميركا الوسطى.

وقال معاليه: إن توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكوستاريكا يمكن أن يوفر فرصاً واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، باعتبارها منصة مثالية للانطلاق والتوسع في مختلف أسواق أميركا الوسطى.

وقال معاليه: «تمتلك كوستاريكا اقتصاداً حيوياً قائماً على الابتكار، ما يعني أن هناك آفاقاً واسعة للتكامل مع الاقتصاد الإماراتي وتوفير العديد من فرص التعاون والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار، أو تبادل المعرفة في القطاعات ذات الأولوية.

ومن جهته، أكد معالي مانويل توفار حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات التي تواصل ترسيخ مكانتها على خريطة التجارة الدولية باعتبارها بوابة للعديد من الأسواق في المنطقة والعالم.

وقال: «بحثنا تعميق وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وكوستاريكا، كما ناقشنا التحضير للاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية، الذي سيعقد في أبوظبي فبراير المقبل، حيث تدعم كوستاريكا جهود دولة الإمارات في التوصل إلى توافق دولي بشأن العديد من القضايا الحتمية مثل إصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز آلية تسوية المنازعات بالمنظمة.