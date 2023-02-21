جمارك أبوظبي تفتتح فعاليات أسبوع الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، فعاليات أسبوع الابتكار تحت شعار «جمارك مبتكرة لمستقبل مستدام»، بمناسبة شهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، خلال حفل نظمته في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بحضور السيد فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس مجلس الابتكار واستشراف المستقبل، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية وموظفي الإدارة.

واستعرضت جمارك أبوظبي، خلال حفل افتتاح أسبوع الابتكار، مخرجات الجهود الابتكارية في الأعوام السابقة، حيث نجحت الإدارة من خلال منصة الابتكار المؤسسي الذكية «ابتكار» التي أطلقتها في عام 2020، من استقطاب أكثر من 3 آلاف فكرة مقدمة من الموظفين، وتحويل 8 أفكار إلى مشاريع تخدم منظومة العمل الجمركية.

كما استعرضت الإدارة منظومة الابتكار المؤسسي والخطط المستقبلية لتمكين الابتكار في العمل الجمركي، بما يعزز مكانتها الريادية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وتنظم جمارك أبوظبي خلال أسبوع الابتكار من 20 لغاية 24 فبراير الجاري مجموعة فعاليات وبرامج وزيارات وورش عمل بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الجمركي، لرفع كفاءة منظومة العمل، وتأهيل الكوادر البشرية لتقديم خدمات نوعية ذات قيمة تعزز من سعادة المتعاملين، وتساهم في تكريس اسم دولة الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً.

وأكد فهد غريب الشامسي، خلال حفل الافتتاح، أن جمارك أبوظبي تولي الابتكار أهمية كبيرة لتطوير منظومة العمل الجمركية، بما يتواكب مع رحلة التحول الاستراتيجي، ويسهم في ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، حيث وضعت خطة استراتيجية شاملة للابتكار، حققت خلالها إنجازات نوعية وجوائز وشهادات عالمية بتطبيقها أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمي، وتسخير التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتطوير كفاءة المنظومة الجمركية.

كما كرم المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، في ختام حفل الافتتاح، الموظفين المبتكرين الذين كان لابتكاراتهم وأفكارهم أثر إيجابي في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحسين البيئة الجمركية المبتكرة.