«ياس مول» يستقطب 80 مرفقاً ترفيهياً جديداً

استقطب «ياس مول» منذ بداية العام الجاري 80 مرفقاً ترفيهياً جديداً من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية العالمية، لتوفير خيارات متعددة ومتنوعة في مجال السياحة الترفيهية والتسوق، أمام زوار المركز التجاري من داخل الدولة وخارجها. تهدف هذه الخطوة إلى دعم السياحة وتعزيز الوجهات والخدمات والمرافق الجاذبة، مما يساعد في جعل «ياس مول» وجهة رائدة للسياحة والتسويق في إمارة أبوظبي.كما يحتضن «ياس مول» مجموعة من متنوعة من المرافق الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار والرغبات والأذواق، والتي تتناسب مع الأفراد والعائلات، وتحقق السعادة والرضا لدى الزوار والمترددين على مرافق المول، بحيث تتناسب في إمكانياتها مع كل الأوساط والمستويات والجنسيات. ويعمل «ياس مول» على تنفيذ خطة توسعية جديدة، يتم البدء فيها قريباً، ليواصل الافتتاحات الجديدة واستقطاب العلامات التسويقية والترفيهية العالمية، ما يجعل من خدمات السياحة والترفيه بأبوظبي، مرفقاً متميزاً ورائداً، وقادراً على تحقيق التنافسية عالمياً.