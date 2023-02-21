نمو أعمال منطقة اليورو عند أعلى مستوى خلال 9 أشهر

أظهر مسح أن النمو القوي في قطاع الخدمات أعطى نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو زخماً هذا الشهر ليتوسع بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع، في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تفلت من الركود.

وأفادت بيانات، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعد مقياساً جيداً للحالة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 نقطة في فبراير من 50.3 نقطة في يناير. ويزيد هذا بفارق كبير على مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما يزيد على جميع التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاعه قليلاً إلى 50.6 نقطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال: «نشاط الأعمال في أنحاء منطقة اليورو نما بأسرع من المتوقع في فبراير مع بلوغ النمو أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل انتعاش النشاط في قطاع الخدمات». وفيما يشير إلى إمكانية استمرار هذا التحسن، زاد الطلب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022 ورفعت الشركات مجدداً أعداد موظفيها.

وسجل نشاط قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو هذا الشهر نمواً بأسرع وتيرة منذ يونيو، وصعد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع إلى 53 نقطة من 50.8 نقطة، ليفوق كل التوقعات في استطلاع لرويترز ويتجاوز بكثير متوسط التقديرات الذي كان 51 نقطة.

ومع تلاشي مخاوف الركود، تحسن التفاؤل بشأن العام بأكمله مجدداً في فبراير. وارتفع مؤشر توقعات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 61.5 نقطة من 61.2 نقطة في يناير. ومع ذلك، انخفض نشاط المصانع بوتيرة أكبر هذا الشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.5 نقطة من 48.8 نقطة، مخالفاً التوقعات في استطلاع رويترز بارتفاعه إلى 49.3 نقطة، وجاء أقل أيضاً من جميع التوقعات.

لكن مؤشراً يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، زاد إلى 50.4 نقطة من 48.9 نقطة، وهي المرة الأولى التي يزيد فيها على مستوى 50 نقطة منذ مايو. وأظهر استطلاع لرويترز، الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع مرتين على الأقل، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 3.25 بالمئة في الربع القادم.