مطار الشارقة يخرّج الدفعة الأولى من مبادرة «أجيال واعدة»

الشارقة (الاتحاد) اختتمت هيئة مطار الشارقة الدولي مبادرة «أجيال واعدة» بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة «هواوي» العالمية، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الذين ساهموا بمبادراتهم وأفكارهم المتميزة في تطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحدّيات التي يواجهها مطار الشارقة، وذلك ضمن فعالية أقيمت في مقرّ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 «الإمارات تبتكر».

حضر الفعالية كل من علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وحسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار، وفيصل مالك، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة هواوي الشرق الأوسط، حيث أكدوا أن هذه المبادرة هي ثمرة تعاون مشتركة تنسجم مع تطلّعات ورؤى القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار، في ضوء الدعم اللامتناهي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وفي أجواء من التحفيز والإبداع، استعرض الطلاب المشاركون في المبادرة، وهم في ثلاث مجموعات، مشاريعهم التي عملوا على تطويرها عن كثب مع طاقم عمل مطار الشارقة ونخبة من الخبراء والاختصاصيين بهدف الاستفادة منها في التعامل مع التحدّيات التشغيلية وابتكار حلول منهجية تسهّل أعمال المطار.

وتركّزت المشاريع حول موضوعات مهمة ترتبط بشكل وثيق بالعمليات اليومية التشغيلية للمطار وهي: التعامل مع تحدّي حركة المرور، وإنزال المسافرين في منطقة «المغادرون»، وتحدّي مساحة المبنى، وكذلك ابتكار معرّف الأمتعة الذكي الذي يعتمد تقنية «RFID» أو «تحديد الهوية بالموجات اللاسلكية». وعقب عرض المشاريع، تلقّى الطلاب استفسارات الحضور حول كلّ منها، متحدّثين عن رحلتهم داخل مطار الشارقة لاستكشاف التحدّيات رفقة طاقم المطار، حيث قام الطلاب سابقاً بجولة في أرجاء مبنى الركاب،

واطّلعوا عن قرب على آلية عمل المطار وشهدوا أبرز عملياته التشغيلية، لتُتاح لهم فيما بعد فرصة التدريب بالتعاون مع شركة «هواوي» بهدف تحديد المنهجيات الأنسب في التعامل مع تلك التحدّيات، وذلك عبر إتاحة الوصول المجاني لهم عبر منصة التدريب الخاصة بشركة «هواوي» المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية.