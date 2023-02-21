«نفط الهلال» تطور حقولاً للنفط والغاز في العراق

الشارقة (الاتحاد) أبرمت نفط الهلال ثلاثة عقود مع وزارة النفط العراقية مدتها 20 عاماً تتولى بموجبها تقييم وتطوير وإنتاج النفط والغاز من رقعتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة البصرة بالعراق. وستسد هذه العقود الحاجة الملحة للغاز الطبيعي لتغذية محطات الطاقة القريبة وتحسين الخدمات الحكومية، وإتاحة آلاف فرص العمل الجديدة في ديالى والبصرة، علماً بأن «نفط الهلال» كانت قد حصلت على هذه العقود في جولة التراخيص الخامسة. وفي هذا الإطار ستطور «نفط الهلال» حقول جلابات/ كمر وخشم الأحمر/ إنجانا في محافظة ديالى لإنتاج 250 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي في المرحلة الأولى. كما ستُنفذ أعمال استكشاف وتطوير لرقعة التطوير الثالثة، خضر الماي في محافظة البصرة، لإنتاج إمدادات غاز ونفط إضافية. وأُبرِمت هذه العقود في إطار احتفالية أقيمت في وزارة النفط في بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونائبه لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال حميد جعفر والرئيس التنفيذي لنفط الهلال مجيد حميد جعفر. ووقع العقود عبد الله القاضي المدير التنفيذي لقسم الاستكشاف والإنتاج في نفط الهلال، ومدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم، ومدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم. ومن المتوقع أن تحقق العمليات في ديالى إنتاجها للغاز الأول بغضون 18 شهراً لإمداد محطات الطاقة المجاورة، وستنشئ الشركة محطة معالجة للغاز في موقع المشروع، وتمد خطوط أنابيب وتهيئ البنية التحتية اللازمة لتوصيل إمدادات الغاز. وتلتزم نفط الهلال بتحقيق توظيف محلي للعراقيين في عمليات المشروع بنسبة 90%، وستنفذ مجموعة متنوعة من نشاطات الخدمة المجتمعية تقدم عبرها أنشطة تدريب وبناء قدرات وتعليم ودعم وخدمات اجتماعية بما فيه منفعة لسكان محافظتي ديالى والبصرة.