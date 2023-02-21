«أبوظبي العالمي» يحتفل بذكرى تأسيس مكتب «وينتون كابيتال»

أحيا سوق أبوظبي العالمي، ذكرى مرور أربع سنوات على افتتاح مكتب شركة «وينتون كابيتال» في أبوظبي. وبهذه المناسبة، قام معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بزيارة مكاتب الشركة بهدف مناقشة خططها للنمو والتوسع في قطاع إدارة الأصول في أبوظبي، والبحث في الفرص المستدامة لخطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

وتعتبر شركة «وينتون كابيتال» التي أسسها ديفيد هاردينغ، أبرز صندوق تحوط عالمي موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى أدم كاميار، مدير مكتب الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «وينتون»، قيادة فريق عمل الشركة في أبوظبي.قام ديفيد هاردينغ في العام 1997 بتأسيس «وينتون كابيتال»، وهي شركة لإدارة الاستثمار الكمي يصل حجمها إلى 10 مليار دولار أميركي، متخصصة في إدارة الأصول بالنيابة عن كبار المستثمرين في العالم، بدأت «وينتون كابيتال» بدراسة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، ومن ثم بادرت إلى إطلاق استراتيجيتها المنهجية للتوسع في المنطقة في عام 2018، ومن ثم افتتحت مكتبها في سوق أبوظبي العالمي في العام 2019.

وتقوم «وينتون» حالياً بتطبيق خططها لتنمية أعمال مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الاستثمارية في المنطقة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا في سوق أبوظبي العالمي أن نشهد هذا النمو الذي حققته (وينتون كابيتال) في المنطقة من خلال وجودها في المنظومة الحيوية لسوق أبوظبي العالمي على مر السنوات الأربع الماضية. وفيما تتكيف المؤسسات مع التغير السريع في المشهد الاقتصادي، فإننا في سوق أبوظبي العالمي نؤمن بأن إمارة أبوظبي تشكل مساحة مثالية للاستثمار. عبر تركيزه على تحديث وتطوير القواعد التنظيمية وحماية المستثمرين، يوفر سوق أبوظبي العالمي منظومة شاملة لشركات إدارة الأصول مثل (وينتون)، وبالتالي خلق بيئة أعمال جذابة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة».

بدوره، قال ديفيد هاردينغ، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ «وينتون»: «شكل تأسيس مقر في سوق أبوظبي العالمي خياراً طبيعياً لـ (وينتون)، في ظل العلاقات المتينة التي نجحنا في صياغتها في المنطقة على مر العقدين الماضيين، وتركيز أبوظبي على التفوق والابتكار. تتمتع (وينتون) بتاريخ حافل من استراتيجيات الاستثمار الكمي، ونتمنى أن نستمر بالمساهمة في تطور قطاع إدارة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط».